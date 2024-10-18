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الجمعة 18 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الاتحاد المصري يشرح تعديلات قانون كرة القدم لأندية طلائع الجيش والجونة وبتروجيت وزد

اتحاد كرة القدم المصري
اتحاد كرة القدم المصري
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بدأ إبراهيم نور الدين الحكم الدولي السابق والمدير الفني للجنة الحكام بالاتحاد المصري، سلسلة زيارات لأندية الدوري الممتاز، لشرح تعديلات قانون كرة القدم بالموسم الجديد، وذلك في إطار تنفيذ خطة التثقيف والتطوير للجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم.

وقد بدأ السلسة  بأندية طلائع الجيش، الجونة، بتروجيت وزد، حيث قام بشرح التعديلات بحضور جميع اللاعبين والأجهزة الفنية.

وخلال هذه اللقاءات، حضر جميع اللاعبين والجهاز الفني في كل نادي، حيث أبدوا اهتماماً كبيراً وفهماً عميقاً للتعديلات التي قد تؤثر على سير المباريات.

وركزت الجلسات على أهم النقاط الخلافية التي قد تواجه اللاعبين خلال الموسم، مثل: التعديلات الخاصة بالتسلل، لمسة اليد، والإجراءات المتعلقة باستخدام تقنية الـ VAR.

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