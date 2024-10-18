هربت من الضرب.. التحقيق مع زوج تسبب في قفز زوجته من شرفة منزلها بـ6 أكتوبر

تباشر جهات التحقيق بالجيزة، إجراء تحقيقاتها حول إصابة سيدة قفزت من شرفة شقتها بعقار هربا من تعدي زوجها عليها في مدينة 6 أكتوبر، وأمرت النيابة بالتحفظ على زوج السيدة المعتدى عليها ومثوله أمام جهات التحقيق لمعرفة ملابسات قفزها، بعدما استعلمت عن الحالة الصحية للمصابة التي أقرت بأن سبب القفز هو الهروب من التعدى والضرب، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

قفزت هربا من التعدي

كشفت التحريات الأولية التي أجراها ضباط مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة في واقعة سقوط سيدة من علو بدائرة القسم، أن المصابة قفزت من شرفة الشقة محل سكنها هربا من تعدي زوجها.

تلقى المقدم محمد داود رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط سيدة من علو بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على سيدة في عقدها الثاني مصابة بكسور جرى نقلها إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وبعمل التحريات تبين أن المصابة قفزت من شرفة شقتها هربا من تعدي زوجها، وتم التحفظ على الزوج وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.