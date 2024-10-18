استقرار أسعار الدولار اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2024

الجمعة 18/أكتوبر/2024 - 09:58 ص

استقر سعر الدولار أمام الجنيه بداية تعاملات اليوم الجمعة، بعد ارتفاعه أمس في البنوك بمقدار 4 قروش على الأقل، ليصل متوسط سعر الصرف إلى 48.58 جنيه للبيع و58.68 جنيه للشراء.

وسجل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 48.5 جنيه للشراء و48.6 جنيه للبيع في البنك المصري لتنمية الصادرات، ثم 48.54 جنيه للشراء و48.64 جنيه للبيع في البنك المصري الخليجي و48.55 جنيه للشراء و48.65 جنيه للبيع في البنك الأهلي المتحد.

ووصل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان وميد بنك لنحو 48.56 جنيه للشراء و48.66 جنيه للبيع ثم 48.57 جنيه للشراء و48.67 جنيه للبيع في بنك أبوظبي الأول.

كما سجل سعر الدولار في معظم البنوك نحو 48.58 جنيه للشراء و 48.68 جنيه للبيع في بنوك " مصر، الأهلي المصري، المصرف المتحد، التنمية الصناعية، القاهرة، المصرف العربي الدولي، التجاري الدولي CIB، البركة، فيصل، الإسكندرية، العربي الإفريقي الدولي، الكويت الوطني، أبوظبي التجاري".

وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 48.6 جنيه للشراء و 48.7 جنيه للبيع في بنوك " نكست، QNB،HSBC، كريدي أجريكول، قناة السويس، الأهلي الكويتي".

فيما بلغ أعلى سعر دولار أمام الجنيه نحو 48.65 جنيه للشراء و 48.75 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.