صحيفة إسرائيلية: جيش الاحتلال يحتفظ بجثة السنوار كورقة للتفاوض

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية بأن جيش الاحتلال قد يحتفظ بجثة السنوار كوسيلة للتفاوض في المستقبل.

في سياق آخر، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم الخميس، عن مقتل خمسة جنود خلال المعارك التي اندلعت في جنوب لبنان يوم الأربعاء، كما أضاف أن ثلاثة جنود آخرين أصيبوا أثناء عمليات التوغل البري في المنطقة.

من جهة أخرى، أعلن حزب الله، الذي يتمركز في جنوب لبنان، عن استهداف تجمعات كبيرة للجنود الإسرائيليين في محيط مستعمرة كفر جلعادي باستخدام صواريخ نوعية، مشيرًا إلى تحقيق إصابات دقيقة في صفوفهم.

وفي ردٍ على هذه التطورات، شن جيش الاحتلال غارة استهدفت بلدة الوردانية في إقليم الخروب، بعد ساعات من التهديدات التي وجهها ضد المتواجدين في المنطقة.