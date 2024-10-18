طبيب يحذر من الإفراط في تناول الباراسيتامول

كشف الدكتور جيرارد سينوفيتش، استشاري الألم في Alterneaf عن مخاطر تناول كميات زائدة من مسكن الباراسيتامول حيث يعتقد كثيرون أنه آمن نسبيا ولكن ينبغي عدم استخدامها لأكثر من 3 أيام متتالية دون استشارة طبية نظرا لما يترتب عليه من آثار جانبية تشكل خطرا على الصحة العامة وتسبب العديد من الأمراض وفقا لما نشرته مجلة ميرور الطبية .

يعتبر الباراسيتامول جزءا من روتين الكثيرين للتخفيف من الآلام سواء كانت الآلام المزمنة أو الصداع أو الآلام متعلقة بالدورة الشهرية، ومع ذلك حذر الأطباء من مخاطر تناول كميات زائدة من هذا المسكن حيث يعتقد كثيرون أنه آمن نسبيا وعلاجا افتراضيا للألم ولكن ينبغي عدم استخدامها لأكثر من 3 أيام متتالية دون استشارة طبية حيث يمكن أن تشمل الآثار الجانبية له العديد من الأمراض الخطيرة والتى تتمثل فى (تلف الكبد ومشاكل في الكلى ومشاكل في التنفس).

وفيما يلي 5 آثار جانبية محتملة لاستخدام مسكنات الألم بشكل يومي وهى التعب والإرهاق نتيجة لمحتوى الأسيتامينوفين وقد يشعر الأشخاص بالتعب والنعاس إذا تم تناوله بشكل متكرر.

ومشاكل الجهاز التنفسي وتشير الأبحاث إلى أن الاستخدام المتكرر للباراسيتامول يمكن أن يزيد من احتمالية حدوث الصفير، كما يرتبط بزيادة أعراض الربو، ويكون التأثير أكبر مع تكرار استخدام الدواء مما يؤدى إلى فشل الكبد و النوبات القلبية.

وأظهرت الدراسات أن تناول الباراسيتامول الذي يحتوي على الصوديوم بانتظام يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية وفشل القلب فإنه قد يتجاوز أيضا الحد الأقصى للجرعة اليومية من الصوديوم يغير لون الأصابع والشفاه إلى الأزرق أو الرمادي وتشمل الأعراض الأخرى والشعور بالدوار وصعوبة التنفس.