جامعة قناة السويس تقدم برامج تدريبية لتعزيز السلوكيات الإيجابية

نظمت جامعة السويس برنامجين تدريبيين تحت رعاية الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس الجامعة وبإشراف عام الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

يأتي ذلك في إطار جهود جامعة قناة السويس لدعم التنمية المستدامة وتعزيز السلوكيات الإيجابية لدى الطلاب.

أشرف على البرنامجين الدكتور مدحت صالح عميد كلية التربية.

البرنامج الأول جاء بعنوان "السلوكيات الحميدة والتخلص من العادات السلبية" استهدف 20 طالبا وطالبة من مدرسة النصر جنوب (ب)، وقدمته الدكتورة داليا عبد الحكيم مطر، مدرس أصول التربية بقسم أصول التربية بكلية التربية.

ركز البرنامج على غرس القيم الأخلاقية والسلوكيات الإيجابية مثل التعاون، الالتزام، والاحترام، والابتعاد عن التنمر والكذب.

تضمن البرنامج التدريبي عقد الحوار مع الطلاب يناقش أهمية النظافة الشخصية والتواصل الجيد، كما تم التطرق إلى قصص من القرآن والسنة حول صلة الرحم وطاعة الوالدين.

وفي تصريح للدكتور ناصر مندور، أكد أن الجامعة تسعى من خلال هذه البرامج إلى بناء جيل يتمتع بسلوكيات إيجابية ويعي أهمية القيم الأخلاقية التي تساعده في حياته الشخصية والمهنية.

وأضاف رئيس الجامعة أن هذه البرامج تسهم في تعزيز الوعي لدى الطلاب بأهمية الالتزام بالمعايير الأخلاقية التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالنجاح في مختلف مجالات الحياة.

أما البرنامج الثاني جاء بعنوان "إعادة تدوير المستهلكات في المدارس" استهدف 26 طالبًا من مدرسة طه حسين الإعدادية بنين، وقد حاضرت فيه الدكتورة إيمان عابدين مصطفى، مدرس بقسم التربية الفنية بكلية التربية.

تناول البرنامج كيفية الاستفادة من خامات البيئة المتاحة في إعداد أسطح طباعية مستحدثة باستخدام أدوات وأساليب فنية جديدة، مع التركيز على إعادة تدوير الأقمشة والخامات غير المكلفة لتوظيفها في أعمال فنية.

وعن أهداف هذه البرامج، قالت الدكتورة دينا أبو المعاطي أنه يسعى إلى تعزيز روح الابتكار والاستدامة لدى الطلاب من خلال تدريبهم على مهارات عملية تسهم في الحفاظ على الموارد البيئية وتنميتهم بشكل مستدام، لافته إلى أن هذه البرامج لا تعزز فقط الوعي البيئي، بل تساعد أيضًا على تنمية قدرات الطلاب الإبداعية والفنية.

تم تنظيم هذه البرامج بالتعاون مع إدارة تدريب أفراد المجتمع بالإدارة العامة للمشروعات البيئية، تحت إشراف المهندسة وفاء إمام، مدير عام الإدارة، والأستاذ أحمد رمضان سعيد، مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع.