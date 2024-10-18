وفاة الشاعر أحمد علي موسى مؤلف أغنية «يمكن خير وتملي معاك»

أعلن الشاعر صلاح عطية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وفاة الشاعر أحمد علي موسى مؤلف أغنية تملي معاك لعمرو دياب.

وكتب «عطية»، قائلا: "البقاء لله أخونا وزميلنا المحترم الشاعر أحمد علي موسى - الله يرحمه".

من أشهر أعماله:

تملي معاك - عمرو دياب

غمضت عيني - رامي صبري

بناءً على رغباتك - أصالة

عاشق سحر عينيك - فارس

جات تصالحنى - مصطفى قمر

يا دايرة - عمرو مصطفى

من أول عمرى - فضل شاكر

تجدر الإشارة إلى أن الشاعر الغنائي أحمد علي موسى قد كشف عن تفاصيل نجاته من الموت، عقب معاناته من أزمة صحية في القلب العام الماضى.

وكتب عبر صفحته بموقع "فيسبوك" "الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، بلاش يا جماعة تزعلوا على أي شيء زيادة عن اللزوم، أنا كنت متضايق جدا وزعلان جدا وقعدت أفكر في كلام معين كتير جدا، وأدي النتيجة ضعف في عضلة القلب وكنت هموت فعليا".

وتابع: "الحمد لله أولا وأخيرا، وشكرا لكل الناس اللي اهتمت واتصلت تطمن، أنا روحت البيت الحمد لله بالسلامة".

الشاعر أحمد علي موسى، تعاون مع المطرب رامي صبري، في ألبوم "معايا هتبدع"، إذ قدم من كلماته أغاني "يمكن خير"، و"فاكر نفسك هدية" وهي من ألحان محمد مدين.

وقدّم أحمد علي موسى، الكثير من الأغاني مع كبار المطربين، منهم عمرو دياب، وراغب علامة، ومصطفى قمر، وأصالة، وتامر حسني، ورامي صبري وغيرهم.

ومن أشهر الأغاني التي كتبها أحمد علي موسى أغنية "تملي معاك" للهضبه عمرو دياب، ألحان شريف تاج وتوزيع طارق مدكور، عام 2000.