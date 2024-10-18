الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارة جوية على منزلًا بحي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة جوية على منزلًا لعائلة "الحسيني" قرب الكيرفور بحي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة.

كما اقتحم جنود الجيش الإسرائيلي، مدينة قلقيلية، واعتقل الجيش الإسرائيلي الشابين مقداد الحوتري، وساجد جبريل، بعد أن داهم منزليهما.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة جوية على منزلًا في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، ونتج عن تلك الغارة سقوط عدد من الشهداء والجرحى الفلسطينيين.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 42،438 مواطنا، وإصابة 99،246 آخرين.