فلسطين.. زوارق الاحتلال تطلق قذائف باتجاه شاطئ غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، أن زوارق الاحتلال أطلقت قذائف باتجاه شاطئ غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، باندلاع مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وفلسطينيين، خلال اقتحام الاحتلال مدينة طوباس.

وأعلنت المقاومة الفلسطينية، استهداف جرافة عسكرية إسرائيلية بعبوة ناسفة شديدة الانفجار في شارع الثغرة.

واقتحم جنود الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، مدينة قلقيلية، واعتقل الجيش الإسرائيلي الشابين مقداد الحوتري، وساجد جبريل، بعد أن داهم منزليهما.

كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية على منزلًا في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، ونتج عن تلك الغارة سقوط عدد من الشهداء والجرحى الفلسطينيين.