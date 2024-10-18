فلسطين.. اندلاع مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال خلال اقتحام مدينة طوباس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، باندلاع مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وفلسطينيين، خلال اقتحام الاحتلال مدينة طوباس.

وأعلنت المقاومة الفلسطينية، استهداف جرافة عسكرية إسرائيلية بعبوة ناسفة شديدة الانفجار في شارع الثغرة.

كما اقتحم جنود الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، مدينة قلقيلية، واعتقل الجيش الإسرائيلي الشابين مقداد الحوتري، وساجد جبريل، بعد أن داهم منزليهما.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة جوية على منزلًا في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، ونتج عن تلك الغارة سقوط عدد من الشهداء والجرحى الفلسطينيين.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 42،438 مواطنا، وإصابة 99،246 آخرين.