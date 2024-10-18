"سي إن إن" عن مصادر أمريكية: السنوار كان متواجدا في منزل قريب من قوات جيش الاحتلال

نقلت شبكة "سي إن إن" عن مصادر أمريكية، أن قائد حركة حماس يحيى السنوار كان متواجدا في منزل قريب من قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

رصدت طائرة درون اللحظات الأخيرة قبل مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، يحيى السنوار، حيث التقطت كاميرا الطائرة "السنوار" وهو ملثما ويجلس على أريكة ويحاول إسقاط هذه الطائرة التي تقوم بتصوير المكان.

ونشر الجيش الإسرائيلي صورًا يقول إنها للمقتنيات التي كانت بحوزة قائد حركة حماس يحيى السنوار، بعد اغتياله في قطاع غزة.

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت أبلغ نظيره الأمريكي لويد أوستن، أن اغتيال السنوار حدث استراتيجي سيغير قواعد اللعبة.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، أن اغتيال قائد حركة حماس يحي السنوار يُعد حدث مزلزل وهذه فرصة ويجب اغتنامها لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

كما دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إسرائيل لوضع حد لعملياتها العسكرية في لبنان، كما أكد ضرورة اغتنام فرصة مقتل قائد حركة حماس يحي السنوار لوقف الحرب في قطاع غزة.