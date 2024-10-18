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الجمعة 18 أكتوبر 2024
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العالم

رئيس الجالية الأذربيجانية: تقارب ثقافي ملحوظ بين الشعبين المصري والأذري

الدكتور سيمور نصيروف
الدكتور سيمور نصيروف - محرر البوابة نيوز عبد الله جمال
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أكد الدكتور سيمور نصيروف، رئيس الجالية الأذربيجانية في مصر، على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر وأذربيجان، مشددًا على أهمية تعزيز هذه الروابط.

وأشار «نصيروف» إلى وجود تقارب ثقافي قوي بين الشعبين، حيث ذكر أن بعض أفراد الشعب الأفغاني يطلقون اسم "مصر" على أبنائهم. 

وأوضح أيضًا أن هناك توافقًا كبيرًا بين البلدين في العديد من القضايا، مؤكدًا حرص أذربيجان على تنمية العلاقات، وذلك من خلال الزيارات الرئاسية المتبادلة التي تعزز هذا التعاون.

جاء ذلك خلال ندوة بعنوان "مصر وأذربيجان.. آفاق التعاون.. وقمة المناخ المقبلة"، التي نظمتها لجنة الشئون الخارجية والعربية برئاسة الكاتب الصحفي حسين الزناتي في مقر نقابة الصحفيين.

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