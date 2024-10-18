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الجمعة 18 أكتوبر 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

"حزب الله" يعلن استهداف جنود إسرائيليين عند أطراف بلدة كفركلا بقذائف المدفعية ‏

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الجمعة، أن مقاتليه تمكنوا من استهداف تجمع لجنود الجيش الإسرائيلي، بعد رصدها عند أطراف بلدة كفركلا بقذائف المدفعية‏.

كما أعلن حزب الله، استهداف تجمعًا آخر لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط بلدة عيتا الشعب أثناء محاولتهم إجلاء الجنود الجرحى والقتلى ‏بصلية صاروخية كبيرة.

وقال الحزب، أن خسائر إسرائيل بلغت نحو 55 قتيلًا وأكثر من 500 جريحًا من الضباط والجنود.

كما أوضح حزب الله اللبناني، من خلال بيانا له، أنه أطلق مرحلة جديدة وتصاعدية في المواجهة مع الجيش الإسرائيلي، ستتحدث عنها مجريات وأحداث الأيام القادمة. 

حزب الله اللبناني استهداف جنود إسرائيليين بلدة كفركلا