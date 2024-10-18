"حزب الله" يعلن استهداف جنود إسرائيليين عند أطراف بلدة كفركلا بقذائف المدفعية ‏

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الجمعة، أن مقاتليه تمكنوا من استهداف تجمع لجنود الجيش الإسرائيلي، بعد رصدها عند أطراف بلدة كفركلا بقذائف المدفعية‏.

كما أعلن حزب الله، استهداف تجمعًا آخر لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط بلدة عيتا الشعب أثناء محاولتهم إجلاء الجنود الجرحى والقتلى ‏بصلية صاروخية كبيرة.

وقال الحزب، أن خسائر إسرائيل بلغت نحو 55 قتيلًا وأكثر من 500 جريحًا من الضباط والجنود.

كما أوضح حزب الله اللبناني، من خلال بيانا له، أنه أطلق مرحلة جديدة وتصاعدية في المواجهة مع الجيش الإسرائيلي، ستتحدث عنها مجريات وأحداث الأيام القادمة.