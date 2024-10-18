فلسطين.. شهداء ومصابون جراء قصف إسرائيلي على منزلا في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة جوية على منزلًا في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

واقتحم الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، مدينة طوباس، بعدة دوريات عسكرية برفقة جرافة، بعد خروجها من حاجز تياسير العسكري شرق المدينة.

كما اندلعت مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وفلسطينيين، خلال اقتحام الاحتلال مدينة طوباس.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 42،438 مواطنا، وإصابة 99،246 آخرين.