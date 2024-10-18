بالصور.. إخماد حريق محدود أسفل كوبري خزان إسنا جنوب الأقصر

تمكنت قوات الحماية المدنية بمدينة إسنا جنوب الأقصر، في الساعات الأخيرة من مساء الخميس، من إخماد حريق محدود اندلع داخل أرض زراعية أسفل كوبري الخزان الجديد بمدينة إسنا دون وقوع خسائر في الأرواح.

تلقت غرفة عمليات الوحدة المحلية لمركز إسنا، إخطارًا يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق أسفل كوبري الخزان الجديد وارتفاع ألسنة النيران إلى السماء.

وعلى الفور انتقل إلى موقع الحريق، اللواء هشام سالم مساعد مدير أمن الأقصر لفرقة الجنوب بإسنا وأرمنت، والعقيد أسر البطراوي مأمور مركز شرطة إسنا، والعقيد أيمن عبد السميع رئيس فرع البحث الجنائي، والرائد عبدالله مناع معاون أول مباحث مركز شرطة إسنا، والرائد أحمد حبيب رئيس وحدة الحماية المدنية بإسنا، والرائد عرفات علي رئيس وحدة مرور إسنا، والرائد محمد ابراهيم نائب المأمور، ورجال الحماية المدنية والمرور والكهرباء ومجلس مدينة إسنا.

الدفع بـ3 سيارات إطفاء لإخماد الحريق

كما دفعت قوات الحماية المدنية بـ 3 سيارات إطفاء إلى محل البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبين اندلاع حريق في أكوام من القش والبوص داخل أرض زراعية أسفل كوبري خزان إسنا، مما أدى لسرعة انتشار النيران وكثافتها، وتمكن رجال الدفاع المدني من السيطرة على الحريق وإخماده، دون خسائر بشرية.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وبيان أسباب الحريق وملابساته.

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