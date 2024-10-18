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الجمعة 18 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

جوزيب بوريل: السنوار كان عقبة أمام وقف إطلاق النار وتحرير المحتجزين في غزة

جوزيب بوريل
جوزيب بوريل
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قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن قائد حركة حماس يحي السنوار كان عقبة أمام وقف إطلاق النار وتحرير المحتجزين في غزة.

وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية، أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت أبلغ نظيره الأمريكي لويد أوستن، أن اغتيال السنوار حدث استراتيجي سيغير قواعد اللعبة.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، أن اغتيال قائد حركة حماس يحي السنوار يُعد حدث مزلزل وهذه فرصة ويجب اغتنامها لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

كما أكدت الخارجية الأمريكية، أن مقتل يحي السنوار وفر فرصة استثنائية لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار، وإعادة الرهائن.

وقالت صحيفة "أكسيوس"، أن وزير الخارجية الأمريكي، يخطط للسفر إلى الشرق الأوسط قريبًا للدفع باتجاه التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن والتهدئة في غزة.    

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