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الجمعة 18 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ماكرون يدعو إسرائيل لوضع حد لعملياتها العسكرية في لبنان

ماكرون
ماكرون
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دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إسرائيل لوضع حد لعملياتها العسكرية في لبنان، كما أكد ضرورة اغتنام فرصة مقتل قائد حركة حماس يحي السنوار لوقف الحرب في قطاع غزة.

ومنذ قليل، أفادت قناة "سكاي نيوز" عربية، أن الشرطة الإسرائيلية نقلت جثمان يحي السنوار إلى مشرحة بتل أبيب.

وفي وقت سابق، قالت قناة "أي 24" الإسرائيلية، أن يحي السنوار قتل خلال اشتباكات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وقوات من حماس في قطاع غزة.

وأوضحت، أن الجيش الإسرائيلي داهم منطقة معينة في قطاع غزة ودخل أحد المباني للاشتباه بوجود مسلحين هناك، ورصد ثلاثة مسلحين، وتم اغتيال هؤلاء الثلاثة وعندما اقترب قوات الجيش الإسرائيلي للتعرف على هويتهم، اكتشفوا أن أحد الجثامين تشبه بشكل شبه مؤكد يحيى السنوار.

وأضافت أن الجنود أرسلوا صور السنوار للتأكد من صحة المعلومات، مؤكدة أن العملية غير مخطط لها.

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