الشرطة الإسرائيلية تنقل جثمان السنوار إلى مشرحة بتل أبيب

أفادت قناة "سكاي نيوز" عربية، اليوم الجمعة، أن الشرطة الإسرائيلية نقلت جثمان يحي السنوار إلى مشرحة بتل أبيب.

وفي وقت سابق، قالت قناة "أي 24" الإسرائيلية، أن يحي السنوار قتل خلال اشتباكات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وقوات من حماس في قطاع غزة.

وأوضحت، أن الجيش الإسرائيلي داهم منطقة معينة في قطاع غزة ودخل أحد المباني للاشتباه بوجود مسلحين هناك، ورصد ثلاثة مسلحين، وتم اغتيال هؤلاء الثلاثة وعندما اقترب قوات الجيش الإسرائيلي للتعرف على هويتهم، اكتشفوا أن أحد الجثامين تشبه بشكل شبه مؤكد يحيى السنوار.

وأضافت أن الجنود أرسلوا صور السنوار للتأكد من صحة المعلومات، مؤكدة أن العملية غير مخطط لها.