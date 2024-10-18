ads
الجمعة 18 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الشرطة الإسرائيلية تنقل جثمان السنوار إلى مشرحة بتل أبيب

السنوار
السنوار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أفادت قناة "سكاي نيوز" عربية، اليوم الجمعة، أن الشرطة الإسرائيلية نقلت جثمان يحي السنوار إلى مشرحة بتل أبيب.

وفي وقت سابق، قالت قناة "أي 24" الإسرائيلية، أن يحي السنوار قتل خلال اشتباكات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وقوات من حماس في قطاع غزة.

وأوضحت، أن الجيش الإسرائيلي داهم منطقة معينة في قطاع غزة ودخل أحد المباني للاشتباه بوجود مسلحين هناك، ورصد ثلاثة مسلحين، وتم اغتيال هؤلاء الثلاثة وعندما اقترب قوات الجيش الإسرائيلي للتعرف على هويتهم، اكتشفوا أن أحد الجثامين تشبه بشكل شبه مؤكد يحيى السنوار.

وأضافت أن الجنود أرسلوا صور السنوار للتأكد من صحة المعلومات، مؤكدة أن العملية غير مخطط لها.

اشتباكات مع الشرطة الإسرائيلية مشرحة بتل أبيب السنوار