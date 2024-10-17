«حركة فتح»: السنوار كان على رأس دائرة الاستهداف في قطاع غزة



قال عبد الفتاح دولة، المتحدث الرسمي لحركة فتح، إن الفلسطينيين يتمنون أن يكون إعلان مقتل يحيى السنوار غير صحيح، مشيرًا، إلى أنّ المعطيات الإسرائيلية تؤكد أن السنوار تعرض للاستهداف والاغتيال، لكن من المهم أن ننتظر الموقف الرسمي من حركة حماس.

وأضاف المتحدث، خلال مداخلة مع الإعلامي كمال ماضي عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه ليس من الغريب أن يستهدف الاحتلال قيادة العمل الوطني الفلسطيني، لافتًا، إلى أنّ السنوار التحق بكوكبة الشهداء القادة على مدار الثورة الفلسطينية، بعدما جرى اغتيال إسماعيل هنية.

ولفت، إلى أنّ الاحتلال يعتقد أن استهداف القيادة الفلسطينية من شأنه أن يقلل من استمرار مقاومة الشعب الفلسطيني، موضحًا، أن السنوار كان على رأس دائرة الاستهداف في قطاع غزة وأن الاحتلال أعلن أنّ اغتياله من أهم أهداف الحرب على غزة.