عضو «التحرير الفلسطينية»: السنوار دافع عن الأرض حتى اللحظة الأخيرة بإمكانيات محدودة

قال عمر الغول عضو منظمة التحرير الفلسطينية، إن كل ما ذكره رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو تعليقا على اغتيال السنوار لن يأتي بجديد سوى التأكيد على استمرار مواصلة الحرب والتهديد بأن من سوف يتعرض للرهائن الإسرائيليين سوف يتم ملاحقته.

وأضاف «الغول»، خلال مداخلة مع الإعلامي كمال ماضي عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن إسرائيل لم تتوقف منذ عام عن عملية الإبادة الجماعية والقتل لأبناء الشعب الفلسطيني، مشيرًا، إلى أنّ السنوار دافع عن الأرض حتى اللحظة الأخيرة بإمكانيات محدودة.

وذكر، أن الاحتلال مستمر في استخدام الذرائع الكاذبة لمواصلة هذه الإبادة ووصل عدد شهداء القطاع إلى 43 ألف شهيد ونحو 100 ألف جريح غير عمليات التدمير الهائلة التي أصابت القطاع .

وتابع عضو منظمة التحرير الفلسطينية، أنّ اغتيال السنوار سيضاف لإنجازات نتنياهو وهذا قد يعطيه الدفع والاستمرار في مواصلة إبادة الشعب الفلسطيني.

وأردف، أن البعض يقول أن اغتيال السنوار فرصة للوصول إلى صفقة تبادل والذهاب إلى الملفات السياسية ولكن نتنياهو أعطى وعدًا للمستوطنين بمواصلة الاحتلال لقطاع غزة والعودة لبناء الاستيطان الاستعماري في القطاع.



