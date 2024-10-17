تدريبات تأهيلية لـ "دونجا" والزنارى على هامش مران الزمالك

خضع نبيل عماد "دونجا" لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لجلسة علاجية على هامش هامش لمران ، الذي أقيم مساء اليوم على الملعب الفرعي باستاد زايد للكريكت، استعداداً لبطولة السوبر المحلي.

في نفس الوقت خاض مصطفى الزناري مدافع الأبيض تدريبات تأهيلية على هامش المران تحت إشراف الجهاز الفني.

يعاني "دونجا" من إصابة في العضلة الخلفية، في حين يعاني الزناري من إصابة بتمزق في أربطة الكاحل من الدرجة الثانية.

كانت بعثة الزمالك قد وصلت إلى أبوظبي عصر اليوم استعداداً لخوض السوبر المصري، ويترأس البعثة الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق ويرافقها أحمد سليمان وأحمد خالد حسانين ونيرة الأحمر أعضاء مجلس الإدارة.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع بيراميدز في نصف النهائي في الرابعة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة ، الخامسة وخمس دقائق بتوقيت الإمارات مساء يوم الأحد المقبل .