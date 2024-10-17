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الجمعة 18 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مستشار الرئيس الفلسطيني: إسرائيل تحاول محو بلادنا من الخريطة

محمود الهباش
محمود الهباش
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قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي سبب التوتر والصراعات في المنطقة، ومستمرة في هذه السياسة منذ عقود وقتلت عشرات الآلاف من الفلسطينيين.
وأضاف «الهباش»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد بشتو عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن إسرائيل لم تكتفِ بقتل آلاف الفلسطينيين وتريد محو وشطب فلسطين من الخارطة الجغرافية وتصفية القضية الفلسطينية.
وأكد، أنه ليس صحيحًا ما كانت تدعيه إسرائيل في بداية العدوان أنها تستهدف جهة معينة أو أشخاص بعينهم، إذ تستهدف كل الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والقدس، إذ تريد أرضًا خالية من الفلسطينيين.

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