محافظ الإسماعيلية يشهد احتفالية المحافظة بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين للعيد القومي للإسماعيلية

شهد اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، مساء اليوم الخميس، الاحتفالية التي أقامتها المحافظة احتفالًا بالذكرى الثالثة والسبعين لعيدها القومي، بالطريق الدائري أمام كوبري الشهيد أحمد منسي.

وذلك بحضور الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، العميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري للمحافظة، النائب أحمد دندش عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، النائب رمضان إمام عضو مجلس الشيوخ عن محافظة الإسماعيلية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء الثلاثة بمدينة الإسماعيلية، وكلاء الوزارة مديري المديريات الخدمية، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة، وجمع كبير من مواطني الإسماعيلية.

استهل محافظ الإسماعيلية الاحتفال بتفقد اصطفاف عناصر رمزية من السيارات والمعدات والآلات التابعة للوحدات المحلية بالمحافظة، والمشاركة في مبادرة "بداية للتنمية البشرية" تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية.

وبدأت الاحتفالية بالسلام الجمهوري ثم عرضًا للقوات الجوية، ثم طابور عرض لفريق الموسيقات العسكرية.

تلا ذلك تقديم فقرة الألعاب القتالية (الكاراتيه والكونغو فو)، من الفرق التابعة لمديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية.

بجانب الفقرات الفنية التي قدمتها فرق الشباب والرياضة، فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية، فرقة أطفال الإسماعيلية، واختتمت بتقديم مجموعة من الأغنيات الوطنية التي قدمتها فرقة كورال جامعة قناة السويس.

قام بإخراج حفل العيد القومي الفنان ماهر كمال، كما شارك في التنظيم حملة بشبابها و ططلاب من أجل مصر والهلال الأحمر المصري وشباب yly بالشباب والرياضة.

جدير بالذكره، أن محافظة الإسماعيلية تحتفل بعيدها القومي في ١٦ أكتوبر من كل عام، وهو اليوم الذي يعد رمزًا لتلاحم فئات الشعب من المواطنين والعمال والطلبة والفدائين ضد الاحتلال الإنجليزي وذكرى المقاومة الشعبية لأبناء الإسماعيلية ضد الاحتلال الإنجليزي.