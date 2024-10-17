الزمالك يعلن سداد مستحقات أتشيمبونج وحل الأزمة نهائيًا

في خبر سار لجماهير نادي الزمالك، أعلن عمرو أدهم عضو مجلس إدارة النادي عن تسوية نهائية لأزمة مستحقات اللاعب الغاني السابق بنجامين أتشيمبونج.

وكتب عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عبر منصة إكس: "الحمد لله. قام النادي بسداد كامل مستحقات اللاعب بنجامين أتشيمبونج وتم إغلاق ملف القضية بالكامل".

وكانت هذه الأزمة قد تسببت في قلق كبير داخل الأوساط الزمالكاوية، حيث كان اللاعب الغاني قد حصل على حكم من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يقضي بتسديد نادي الزمالك لمستحقاته المالية.

انتهاء أزمة الزمالك مع أتشيمبونج

وكان الزمالك تأخر في دفع غرامة لاعبه السابق أتشيمبونج البالغة 172 ألف دولار، ما أدى إلى إيقاف القيد عن النادي مرة أخرى.

بذلك يكون نادي الزمالك قد تجاوز عقبة إيقاف القيد التي كانت تهدده بسبب تأخر سداد مستحقات أتشيمبونج، والذي كان من الممكن أن يؤثر بشكل كبير على قدرة الفريق على تدعيم صفوفه في فترة الانتقالات المقبلة.

انضم بنجامين أتشيمبونج إلى نادي الزمالك قادمًا من نادي الداخلية في 2017، لكنه لم ينضم إلى أي ناد منذ صيف 2021.