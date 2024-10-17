«الزراعة» عن شائعة عض الثعابين للطماطم: هراء ومعلومات مغلوطة

علق الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، على شائعة عض الثعابين للطماطم بالحقول، مؤكدًا أن كل ما نشر خلال الفترة الماضية حول غير صحيح تمامًا.

وأضاف الدكتور محمد القرش في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر"، على قناة الحدث اليوم، على المواطنين ضرورة تحري الدقة قبل الحديث أو نشر أي معلومات مغلوطة، حيث أن هناك أهدافا خبيثة وراء نشر شائعة عض الثعابين للطماطم من شأنها التأثير على الصادرات المصرية، وأن كل ما قيل هراء لا يمت للحقيقة بصلة.

وكشف معاون وزير الزراعة، أن حجم الصادرات المصرية في زيادة مستمرة يوما بعد يوم، وهناك ثقة كبيرة في المنتجات المصرية على مستوى العالم بشكل كبير، وحريصون على المحافظة على المنتجات المصرية وسمعة مصر أمام العالم وهناك جهود كبيرة لتعظيم إنتاجية مصر.