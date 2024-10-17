أبو سنة يترأس إجتماع المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب لشئون البيئة

ترأس الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، نيابة عن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إجتماع المكتب التنفيذي (60) لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة ، بحضور وفد المملكة العربية السعودية ، ووفد سلطنة عمان رئيس الدورة ال 34 لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة نائب رئيس المكتب التنفيذي و الدكتور محمود فتح الله مدير إدارة البيئة والارصاد الجوية بجامعة الدول العربية، وأعضاء المكتب التنفيذي من خبراء البيئة بالدول العربية الشقيقة والمنظمات الدولية والإقليمية ،

يأتي الاجتماع ضمن فعاليات الدورة ٣٥ لمجلس وزراء البيئة العرب، والمنعقده بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وازضحت البيئة في بيان لها مساء اليوم، انه خلال كلمته اعرب الدكتور على أبو سنة عن امتنانه وتقديره للمملكة العربية السعودية حكومة وشعبا لحفاوة الاستقبال وحسن الضيافة ، كما تقدم بالشكر والتقدير للسادة الخبراء على الاجتماع التحضيري للجنة المشتركة للبيئة والتنمية بالوطن العربي لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة في اجتماعها الخامس والعشرون، من اجل إثراء المناقشات وإبداء الملاحظات والمقترحات على جدول الأعمال ، مثمنا الجهد المبذول لتحسين البيئة في وطننا العربي من أجل تحقيق تنمية مستدامة حقيقية ، مؤكدا على تنفيذ العديد من القرارات والانشطة والبنود خلال الدورة ال 34 مع الاستمرار فى متابعة القرارات والموضوعات الأخرى.

وأشار أبو سنة إلى أهمية المشاركة في الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر ، مؤكدا على دعم جمهورية مصر العربية لجهود المملكة العربية السعودية لاستضافتها الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في العاصمة السعودية، الرياض، خلال الفترة من 2 - 13 ديسمبر من العام الحالى، كما توجه مصر الدعوة للدول العربية الشقيقة وكافة المنظمات الدولية للمشاركة لإنجاح هذه الدورة ومخرجاتها .

واكد ضرورة تنسيق الأمانة الفنية مع برنامج الأمم المتحدة في وضع آلية تمكن من تحمل مشاركة جميع الدول العربية والأفريقية والأسيوية في الفعاليات التي يتم تنظيمها بشكل مشترك ، متوجها بالشكر الى الامانة العامة لادارة البيئة والارصاد الجوية ، ومنظمتى الاسكوا (ESCWA) واليونيب (UNEP) على العمل جنبا الي جنب للأعداد والتنظيم الجيد للمنتدى العربي للبيئة الثالث والذي تم عقدة بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية ،والموضوعات الهامة التي تم عرضها في الجلسات والمناقشات والتفاعل بين كافة الاطراف المعنية والمشاركة حضورياً وافتراضياً والرسائل التي توافقت مع ما تم عرضة في الجلسات وما هو مطلوب على الساحة العربية ، حيث تناغمت أهدافه ومعطياته مع ما هو اقليمي وعالمي.

واختتم ابو سنه كلمته بالتأكيد على بذل الجهود والاستمرار في العمل لتنفيذ كافة التوصيات والنتائج مع الشركاء على المستوي الدولي والإقليمي والوطني من اجل انجاز وتنفيذ هذه التوصيات لتحقيق التنمية المستدامة للمجتمع الدولي عامة ولأمتنا العربية خاصة ، معربا عن امله فى أن نكون في مقدمة الصفوف، وتوحيد الجهود من اجل الحفاظ على بيئتنا العربية.

جدير بالذكر أن مصر فازت بمنصب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء البيئة العرب للفترة 2024-2025 ، للعام الثاني على التوالي، مما يعكس ثقة الدول العربية في دور مصر القيادي والريادى في مجال البيئة.