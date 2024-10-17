محافظ كفرالشيخ يعلن إنهاء كل الاستعدادات للاحتفال بمولد الدسوقي

أعلن، اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، إنهاء كافة الاستعدادات لبدء الاحتفال بمولد العارف بالله إبراهيم الدسوقي بمدينة دسوق، والذي يبدأ خلال الفترة من الجمعة 18 أكتوبر ويستمر حتى الجمعة 25 أكتوبر 2024، وسط فرحة أهالى دسوق بهذه المناسبة الطيبة التي ينتظرونها كل عام، حيث لا يقتصر الاحتفال بمولد العارف بالله إبراهيم الدسوقي على الجانب الروحي والاجتماعي فحسب، بل يتعداه إلى الجانب الاقتصادي أيضاً، حيث تشهد مدينة دسوق نشاطاً اقتصادياً كبيراً، مما ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين، كما تعتبر هذه المناسبة فرصة متميزة للعديد من التجار والحرفيين وأصحاب الصناعات اليدوية لعرض وتسويق منتجاتهم.

قال محافظ كفر الشيخ، أنّه تم رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة لخدمة زوار مولد العارف بالله إبراهيم الدسوقي، وتوفير سُبل الراحة والأمان لهم، مشيراً إلى متابعته المستمرة للاطمئنان على توافر كافة الخدمات للزوار، مع تضافر كافة الجهود لتنظيم فاعليات المولد الإبراهيمي لخروجه بالشكل اللائق، الذي يعكس صورة مدينة دسوق السياحية والتراثية وتوفير الخدمات اللازمة لجميع الزوار، والذي يعد مقصد الآلاف من الأشقاء بالدولة العربية للاحتفال بمولد العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي.

وكلف محافظ كفر الشيخ، الدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ بتوفير المستلزمات الطبية لمستشفى دسوق العام والمركز الطبي، ورفع حالة الاستعداد بالمستشفى بجميع الأقسام الداخلية لاستقبال جميع الحالات ووضع المستشفيات الخاصة بالمدينة في حالة الاستعداد طوال فترة الاحتفال بالمولد، مع جاهزية نقاط الإسعاف بالميدان الإبراهيمي ومواقع الاحتفالات بمدينة دسوق.

ووجّه محافظ كفر الشيخ، باتخاذ الإجراءات اللازمة للرقابة الصحية وعلى وجه الخصوص محلات بيع الأسماك المملحة والحلويات والباعة الجائلين بجميع شوارع المدينة بالتعاون مع مديريتي التموين والتجارة الداخلية والطب البيطري، مع زيادة الحصة التموينية الإضافية والمراقبة المشددة على المخابز ومراعاة مواصفات الخبز والرقابة الكاملة على أسعار السلع المعروضة.

وشدّد محافظ كفر الشيخ، على توفير المولدات الكهربائية لضمان عدم انقطاع التيار الكهربائي، والتركيز على مناطق الميدان الإبراهيمي والمسجد الإبراهيمي وساحة المولد، وتعيين فنى مرافق من شبكة الكهرباء داخل مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي، كما أعطى تعليماته للشيخ معين رمضان يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، بإقامة الندوات الدينية بجميع مساجد المدينة على أنّ يُحاضر فيها نخبة من أكفأ الدعاة، مع العمل على نظافة مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي وعمل الصيانة الكاملة لمرافقه وكذلك باقي المساجد بالمدينة، ورفع مستوى الإضاءة بمحيط ووجهات مساجد المدينة ابتهاجاً بهذه المناسبة.

وكلّف محافظ كفر الشيخ، جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، برفع مستوى النظافة والإنارة، ومستوى الخدمات والمرافق بمدينة دسوق لاستقبال الاحتفالات بمولد إبراهيم الدسوقي، والتنظيم لكافة الفعاليات والتنسيق مع الجهات المعنية لتقديم كافة الخدمات المتميزة للضيوف المشاركين في الاحتفالات.

وأكد محافظ كفر الشيخ، إنّ مولد العارف بالله إبراهيم الدسوقي يُعد من أهم مقومات السياحة الدينية بكفر الشيخ، لافتاً أنّه يتم حالياً تنفيذ مشروع تطوير ساحة المسجد الإبراهيمي على 3 مراحل متتالية بمساحة إجمالية 9.5 فدان تقريبًا، وتطوير ساحة المسجد الرئيسية بحوالى 5000 متر مربع بتكلفة إجمالية حوالي 6 ملايين جنيه خلال 6 أشهر تقريبًا، كما تتضمن خطة التطوير أيضاً حديقة المسجد الإبراهيمي، إضافة إلى تطوير أماكن انتظار السيارات لتنشيط السياحة الدينية، وإعادة الوجه الجمالي والحضاري لمدينة دسوق، التي تُعد من أهم المدن المصرية سياحياً.

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