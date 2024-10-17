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الخميس 17 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

على شاشات قطاع أخبار المتحدة.. وزير الخارجية في حوار خاص مع أحمد الطاهري

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في حوار المكاشفة ينفرد الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري بحوار مع وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج الدكتور بدر عبد العاطي.
يستعرض الحوار رؤية مصر للتحديات الإقليمية والعالمية، جهود الدبلوماسية المصرية لمنع اتساع رقعة الصراع في المنطقة.

يتناول الحوار العدوان المستمر على قطاع غزة، اتساع رقعة الصراع والعدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان، الجهود المصرية لعودة الاستقرار إلى السودان الشقيق، وجهود التنمية في كل الدول الإفريقية الشقيقة، وقضية مياه النيل، والعمل مع كل الاشقاء العرب على عودة الاستقرار إلى المنطقة.
يذاع الحوار الجمعة في تمام السابعة مساء على كل شاشات قطاع أخبار الشركة المتحدة "القاهرة الإخبارية"، "إكسترا نيوز" ، "إكسترا لايف"، و"Q News".

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