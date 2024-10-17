هاريس: حان الوقت لبدء اليوم التالي دون وجود حماس في السلطة

زعمت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس ومرشحة الحزب الديمقراطى فى انتخابات الرئاسة، إنّ الفرصة سانحة لإنهاء الحرب في غزة، حسبما ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل لها، منذ قليل.

وقالت خلال كلمتها بشأن تطورات الشرق الأوسط، نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، : "حان الوقت لإنهاء المعاناة في قطاع غزة، كما حان الوقت لبدء اليوم التالي دون وجود حماس في السلطة" وفق تعبيرها.

كما زعمت كامالا هاريس، أن إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها والتهديد الذي خلفته "حماس" يجب إزالته كليًا، فاليوم، هناك تقدم كبير نحو ذلك الهدف.

واشارت الى أن "حماس" يتم تدميرها وقيادتها كذلك يتم التخلص منها، وأن هذه اللحظة تعطينا فرصة للعمل على إسدال الستار أخيرًا على الحرب في غزة. وفق تعبيرها

وقالت : لا بد أن نضمن أمن إسرائيل وكذلك إطلاق سراح الرهائن والمعاناة في غزة تنتهي والشعب الفلسطيني يمكنه أن يدرك حقه في الكرامة والأمن والحرية. بحسب زعمها