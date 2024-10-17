تكريم خاص لأساطير أوروبا في فترة التوقف الدولي الأخيرة.. صور

شهدت مباريات فترة التوقف الدولي الأخيرة، تكريمًا للعديد من أساطير منتخبات أوروبا، قبل انطلاق مباريات الأجندة الدولية، وذلك بعد اعتزال أكثر من نجم دوليًا في الفترة الأخيرة.

في بداية انطلاق مباريات الأجندة الدولية، حرص الاتحاد الكرواتي لكرة القدم، على تكريم مارسيلو بروزوفيتش لاعب خط وسط النصر السعودي الحالي، قبل مباراة كرواتيا ضد إسكتلندا في دوري الأمم الأوروبية، حيث أعلن بروزوفيتش اعتزاله اللعب الدولي في أغسطس الماضي، بعد شهر من نهاية يورو 2024 التي أقيمت في ألمانيا، إذ خاض 99 مباراة مع منتخب كرواتيا، سجل خلالها 7 أهداف وصنع مثلهم.

بروزوفيتش

وتلقى حارس مرمى منتخب ​بولندا​ السابق، ​فويتشيك تشيزني​، المنتقل حديثًا إلى برشلونة الإسباني، تكريمًا خاصًا قبل انطلاق مباراة منتخب بلاده أمام البرتغال​ في ​دوري الأمم الأوروبية​ لكرة القدم، وذلك بعد إعلان اعتزاله الدولي.

تشيزني

ويعد تشيزني أحد أساطير وأعمدة المنتخب البولندي على مدار السنوات الماضية، ليمنح رئيس الاتحاد البولندي، سيزاري كوليزا، والأمين العام للاتحاد، لوكاس واتشوسكي، قميص تذكاري للحارس المخضرم تقديرًا لمسيرته مع المنتخب، حيث حصل على تشيزني القميص رقم 84، وذلك في إشارة إلى عدد مبارياته مع منتخب بولندا الأول لكرة القدم.

تشيزني

وكان تشيزني أعلن اعتزاله اللعب نهائيًا نهاية شهر أغسطس الماضي، بعد نهاية عقده مع يوفنتوس الإيطالي، إلا أنه قرر مؤخرًا العودة إلى الملاعب عبر بوابة برشلونة، الذي تعاقد معه بعد إصابة الألماني تير شتيجن.

تكريم أساطير ألمانيا

وحرص منتخب ألمانيا على تكريم أساطيره المعتزلين بطريقة خاصة، قبل انطلاق مباراة المانشافت أمام هولندا في دوري الأمم الأوروبية، حيث استغل الاتحاد الألماني لكرة القدم، الحضور الجماهيري الضخم ليكرم نجومه المعتزلين دوليًا، الحارس مانويل نوير، ولاعب خط الوسط توني كروس، والمهاجم توماس مولر، ومتوسط الميدان إلكاي جوندوجان.

تكريم أساطير منتخب ألمانيا

وقرر هذا الرباعي اعتزال اللعب الدولي مع منتخب ألمانيا، عقب المشاركة في يورو 2024، التي أقيمت مؤخرًا على الأراضي الألمانية.

واعتزل نوير ومولر دوليًا لكنهما يلعبان حاليًا رفقة ناديهما بايرن ميونخ الألماني، فضلًا عن استمرار جوندوجان في ممارسة الساحرة المستديرة مع مانشستر سيتي الإنجليزي، لكن كروس علق حذاؤه نهائيًا بعد مسيرة حافلة مع ريال مدريد الإسباني.

إن الثلاثي مانويل نوير، توماس مولر، توني كروس، أسهم في تتويج منتخب ألمانيا بالنجمة الرابعة بحصد لقب كأس العالم 2014، أما إلكاي جوندوجان لسوء حظه كان مصابًا حينذاك.