هربا من تعدي زوجها.. كشف ملابسات سقوط سيدة من علو بأكتوبر

كشفت التحريات الأولية التي أجراها ضباط مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة في واقعة سقوط سيدة من علو بدائرة القسم، أن المصابة قفزت من شرفة الشقة محل سكنها هربا من تعدي زوجها.

تلقي المقدم محمد داود رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط سيدة من علو بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على سيدة في عقدها الثاني مصابة بكسور جرى نقلها إلى مستشفي 6 أكتوبر المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وبعمل التحريات تبين أن النصاب قفزت من شرفة شقتها هربا من تعدي زوجها، وتم التحفظ علي الزوج وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.