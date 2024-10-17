ads
الخميس 17 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

واشنطن تفرض عقوبات على الحوثيين فى اليمن

الحوثيين
الحوثيين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، عقوبات على  الحوثيين فى اليمن ، بعد أن قصفت الطائرات الأمريكية مواقع تخزين أسلحة تابعة للحوثيين في عدة مناطق شمال اليمن.

شملت العقوبات الأمريكية 18 فرداً وشركة، بالإضافة إلى ناقلة نفط تابعة لما يعرف بـ"الميسر المالي للحوثيين" سعيد الجمل.

وقالت واشنطن إن جميل يعمل على إيجاد إيرادات مالية تسهم في دعم الحوثيين فى اليمن وتحركهم، فضلًا عن دعم ومواصلة هجوم الحوثيين على السفن في البحر الأحمر.

كما شملت العقوبات 5 شركات و8 سفن و5 أفراد، مرتبطين بالميسر المالي للحوثي.

وتعد تلك العقوبات هي الدفعة الـ 11 ضد شبكة سعيد الجمل، حيث سبق أن فرضت عقوبات على شخصيات تحمل جنسيات هندية وروسية وإيرانية وباكستانية.
 

البحر الاحمر الولايات المتحدة الأمريك الولايات المتحدة الأمريكية هجوم الحوثي هجوم الحوثيين اليوم الخميس شمال اليمن ميليشيات الحوثي