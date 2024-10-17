واشنطن تفرض عقوبات على الحوثيين فى اليمن

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، عقوبات على الحوثيين فى اليمن ، بعد أن قصفت الطائرات الأمريكية مواقع تخزين أسلحة تابعة للحوثيين في عدة مناطق شمال اليمن.



شملت العقوبات الأمريكية 18 فرداً وشركة، بالإضافة إلى ناقلة نفط تابعة لما يعرف بـ"الميسر المالي للحوثيين" سعيد الجمل.



وقالت واشنطن إن جميل يعمل على إيجاد إيرادات مالية تسهم في دعم الحوثيين فى اليمن وتحركهم، فضلًا عن دعم ومواصلة هجوم الحوثيين على السفن في البحر الأحمر.



كما شملت العقوبات 5 شركات و8 سفن و5 أفراد، مرتبطين بالميسر المالي للحوثي.



وتعد تلك العقوبات هي الدفعة الـ 11 ضد شبكة سعيد الجمل، حيث سبق أن فرضت عقوبات على شخصيات تحمل جنسيات هندية وروسية وإيرانية وباكستانية.

