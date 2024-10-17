هاريس: اغتيال السنوار فرصة لإسدال الستار على الحرب في غزة

زعمت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي ومرشحة الحزب الديمقراطى فى الانتخابات الرئاسية ، أن إسرائيل لديها الحق في الدفاع عن نفسها والتهديد الذي خلفته "حماس" يجب إزالته كليًا، فاليوم، هناك تقدم كبير نحو ذلك الهدف.

كما زعمت هاريس، اليوم الخميس، خلال كلمتها بشأن تطورات الشرق الأوسط، نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن "حماس" يتم تدميرها وقيادتها كذلك يتم التخلص منها، مشيرةً إلى أن هذه اللحظة تعطينا فرصة للعمل على إسدال الستار أخيرًا على الحرب في غزة. وفق تعبيرها

وقالت : لا بد أن نضمن أمن إسرائيل وكذلك إطلاق سراح الرهائن والمعاناة في غزة تنتهي والشعب الفلسطيني يمكنه أن يدرك حقه في الكرامة والأمن والحرية. بحسب زعمها