155 مليون دولار إيرادات "The Wild Robot" عالميا

يواصل فيلم الرسوم المتحركة “The Wild Robot” من بطولة أصوات لوبيتا نيونجو وبيدرو باسكال، حصد الإيرادات بشباك التذاكر العالمي عقب طرحه بصالات السينما قبل 3 أسابيع.

بلغت حصيلة الفيلم الإجمالية 155 مليون دولار، جمع منها 90 مليونا في دور العرض الأمريكية و65 مليونا في السوق الأجنبية. وفق موقع “بوكس أوفيس موجو”.

تدور أحداث “The Wild Robot” حول روبوت ذكية تُدعى (روز)، تجد نفسها على متن جزيرة معزولة بعد تحطم مركبتها. وفي سبيل النجاة من الظروف البيئية القاسية تنشأ بينها وبين الحيوانات رابطة قوية، وتعتني في طريقها بصغير إوز يتيم.