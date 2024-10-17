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الخميس 17 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

تحويلات مرورية.. غلق كلى لنفق محمد نجيب أسفل الدائرى الأوسطى

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قررت الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور .. وذلك لإستكمال تنفيذ الأعمال الخاصة بربط إمتداد محور محمد نجيب بالقطار السريع .. مما يستلزم الغلق الكلى لنفق محمد نجيب أسفل الدائرى الأوسطى على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال لمدة (30 يوم) ليلاً ونهاراً إعتباراً من يوم الجمعة الساعة 12,5 صباحاً الموافق 18/10/2024 .. وسيتم تحويل الحركة المرورية يميناً تجاه الطريق الدائرى الأوسطى.

من جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين .

 

الإدارة العامة لمرور القاهرة كثافات مرورية محور محمد نجيب