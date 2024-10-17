السفير جمال بيومي: إسرائيل لن تستطيع مواصلة حربها في المنطقة أطول من ذلك

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن إسرائيل لن تستطيع أن تواصل حربها في المنطقة لفترة زمنية أطول من ذلك، خاصة وأن التعداد السكاني الإسرائيلي قليل للغاية.

وأكد بيومي، خلال مداخلة هاتفية عبر فصائية “ إكسترا نيوز”، إن الحكومة الصهيونية الحالية شديدة التطرف ولا تعرف المعنى الحقيقي للحروب، حيث تعتمد القوات الصهيونية في حربها بالمنطقة على الاغتيال وليس مواجهة الجيوش ببعضها البعض.

وأضاف ، سيُكتب لغزة ولبنان النصر في النهاية، فبالرغم من شدة الأحداث الحالية إلا أن الشعب اللبناني والفلسطيني لن يتراجعا عن الدفاع عن أوطانهما.

وتابع:" أن إسرائيل عدو جاهل لا يعرف عن الاحترام العسكري شيء، حيث الاغتيال دليل على خسة إسرائيل وعدم قدرتها على المواجهة المباشرة مع شعب فلسطين أو لبنان.

