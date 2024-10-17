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الخميس 17 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

نتنياهو: تم اغتيال السنوار.. والحرب لم تنته بعد

رئيس الوزراء الإسرائيلي
رئيس الوزراء الإسرائيلي
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أكد رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه باغتيال السنوار الحرب لم تنته بعد، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها، منذ قليل.
وقال نتنياهو -خلال مؤتمر صحفي اليوم-: "علينا استعادة المحتجزين بقطاع غزة، و‏الحرب على غزة تكلفنا أثمانا باهظة".

وزعم أن حماس لن تحكم غزة بعد الآن، مواصلا: "إعادة المحتجزين فرصة سانحة لتحقيق أهدافنا، وإسرائيل ستواصل حربها في غزة حتى إعادة المحتجزين" وفق تعبيره.

كانت هيئة البث الإسرائيلية، قد اعلنت اليوم، عن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار، مشيرةً الى أن ذلك حدث صدفةً ودون تخطيط في اشتباكات بمنطقة «تل السلطان» فجر اليوم.

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