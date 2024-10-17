«عضلة خلفية».. الهلال السعودي يعلن تفاصيل إصابة ياسين بونو

أعلن نادي الهلال السعودي، اليوم الخميس، بشكل رسمي تفاصيل إصابة حارسه المغربي ياسين بونو، التي تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب المغرب في فترة التوقف الدولي الأخيرة.

تعرض بونو للإصابة خلال مشاركته مع منتخب المغرب في مباراة تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025 أمام منتخب أفريقيا الوسطى.

تفاصيل إصابة ياسين بونو

وكشف نادي الهلال في بيان رسمي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، أن إصابة بونو هي تمدد في العضلة الخلفية، وذلك بعد الفحوصات الطبية التي خضع لها الحارس المغربي.

وتعد إصابة بونو ضربة قوية لفريق الهلال، خاصة مع اقتراب مباريات حاسمة للفريق، حيث سيغيب الحارس المغربي عن مواجهة الفيحاء في الدوري السعودي، كما تلوح في الأفق احتمالية غيابه عن مباراة العين الإماراتي في دوري أبطال آسيا للنخبة.

ورغم أن نادي الهلال لم يعلن بشكل رسمي عن مدة غياب بونو، إلا أن تقارير صحفية مختلفة، أشارت إلى فترة غيابه لمدة تتراوح بين أسبوع و3 أسابيع.

ويخوض الهلال، غدًا الجمعة، مباراة الجولة السابعة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن)، أمام الفيحاء على ملعب الزعيم (المملكة أرينا).