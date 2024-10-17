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الخميس 17 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السفير التركي بالقاهرة: زيادة المنح المخصصة للطلاب المصريين لـ 500 منحة

سفير تركيا في القاهرة
سفير تركيا في القاهرة
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شارك سفير تركيا في القاهرة، صالح موطلو شن، اليوم الخميس ، في حفل تسليم الشهادات للأكاديميين الذين أكملوا بنجاح "برنامج تطوير القدرات لأقسام اللغة التركية في الجامعات المصرية"، والذي نظمه معهد يونس إمره بالتعاون مع رئاسة الأتراك في الخارج وجامعة أنقرة يلدريم بيازيد.

خلال كلمته، أكد السفير موطلو شن أهمية تعزيز تعليم اللغة التركية في مصر لأسباب تاريخية وثقافية، مشيدًا بالاهتمام المتزايد بتعليم اللغة التركية في الجامعات المصرية. 

كما أعرب عن أمله في أن يشكل البرنامج خطوة أولى نحو مبادرات أخرى طويلة المدى لتعزيز التعاون في هذا المجال.

وأشار السفير إلى أن تركيا تسعى إلى زيادة عدد المنح المخصصة للطلاب المصريين في برامج الماجستير والدكتوراه إلى 500 منحة.

 و دعا الجامعات التركية إلى تنظيم برامج تدريب قصيرة المدة لأعضاء هيئة التدريس في أقسام اللغة التركية بمصر، مؤكدًا استعداد تركيا لدعم هذا التعاون بشكل كامل.

وأضاف السفير أن تركيا، من خلال التعاون مع المستشارية التعليمية ومعهد يونس إمره، تسعى لزيادة عدد المنح الدراسية والفرص البحثية للطلاب المصريين، بهدف تعزيز العلاقات الثقافية والتعليمية بين البلدين.

 

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