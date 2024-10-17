علاقة آثمة انتهت بالسجن المشدد 15 سنة لعاطل قتل فتاة بالمرج

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة متهم، بالسجن المشدد 15سنة في قتل فتاة، وإلقاء جثتها بجوار صناديق القمامة بمنطقة المرج.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن أن المتهم «م.ف» عاطل قتل المجني عليها «ر.ط» فتاة في العقد الثالث من عمرها بواسطة سلاح أبيض مطواة، وأنه تعرف عليها في الشارع ونشأت بينهما علاقة آثمة.

قال المتهم في تحقيقات النيابة إنه تعرف على فتاة تتسول في الشارع، ولم يعرف لها أهلًا ولا معارف، حيث كانت تتسول لشراء طعامها، وعرض عليها أن تذهب لمسكنه، ونشأت بينهما علاقة آثمة، وظلت معه طيلة أسبوعين، وفوجئ بأن المجني عليها قامت بسرقة مبلغ مالي منه وهربت أثناء نومه.

وأوضح المتهم أنه ظل يبحث عن الفتاة حتى وجدها وأخبرها بواقعة السرقة، لكنها أنكرت وحاولت الهروب منه فطعنها في الحال وفر هاربًا خوفا من أجهزة الأمن.

وقال شهود العيان في الواقعة، إنهم وجدوا جثة فتاة بالطريق غارقة في دمائها واتصلوا على الشرطة، وإنها لقيت مصرعها قبل وصول سيارة الإسعاف لمحل الواقعة.

وكشفت مناظرة النيابة العامة عن أن الجثة لفتاة في العقد الثالث من عمره ترتدي كامل ملابسها وبها طعنة في القلب أدت إلى توقف الدورة الدموية ونزيف دموي حاد تسبب في الوفاة.

كانت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة فتاة بها طعنة بجوار أحد صناديق القمامة، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث.

وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ الكاميرات تبين أن عاطلا وراء ارتكاب الواقعة، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على عاطل له معلومات جنائية.

وقال إنه أقام علاقة آثمة مع الفتاة، وقامت بسرقته، فقرر الانتقام منها، ووضع مخططاً للتخلص منها، لإبعاد الشبهات حوله، وقام بوضع الجثمان بجوار أحد صناديق القمامة في الشارع، وفر هاربا خوفا من الشرطة، وأرشد عن السلاح المستخدم في الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.