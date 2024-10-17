اللواء إبراهيم عثمان: اغتيال قادة المقاومة لا يعتبر نصرا بالنسبة لإسرائيل

قال اللواء أركان حرب دكتور إبراهيم عثمان هلال، نائب أمين عام مجلس الدفاع الوطني المصري سابقا، إن احتمالات اغتيال يحيي السنوار عملية مؤكدة إلا أنه يجب أن يعلن ذلك بشكل رسمي من قبل حماس.

وأضاف «هلال»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا أبو عميرة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تسعى لسياسة الاغتيالات، عن طريق أجهزة الاستخبارات، الحرب النفسية، قوات المدفعية، القوات البرية الخاصة، القوات البرية بحذر، لحرمان حماس من الفكر وتنظيم أعمالهم والقيادة والسيطرة وتطوير الأسلحة وخفض روحهم المعنوية.

وتابع: "من ناحية أخرى فإن عمليات الاغتيال هدفها رفع معنويات قواته وتحقيق مكاسب داخلية لنتنياهو نفسه، كما أن اغتيال السنوار سيؤثر على حماس بشكل خاص والمقاومة بشكل عام، وستتحسب حماس فيما يتعلق بالإعلان عن قائد جديد كأحد الدروس المستفادة مما حدث لحسن نصر الله".

وواصل، أنّ اغتيال القادة في المقاومة لا يعتبر مكسبا عسكريا لإسرائيل، ولكن الاحتلال تحقق مكسب لنفسه واستغلال الفرصة إعلاميا لرفع الروح المعنوية للداخل الإسرائيلي وتهيئة الموقف الداخلي لصالح المجازر التي ينفذها نتنياهو، مشددًا، على أنّ المقاومة بشكل عام لن تنتهي باغتيال قائد أو أكثر فهناك جاهزية دائما من المقاومة لمن يقود ويفكر وينظم.

