بعد اعتزال دام 11 عامًا.. كاميرون دياز تعود للسينما مجددًا

بعد أن اعتزلت العمل في هوليوود لمدة تجاوزت 11 عامًا، تعود النجمة الأمريكية كاميرون دياز للتمثيل مجددًا من بوابة نتفليكس، من خلال فيلم “Back in Action” مع النجم جيمي فوكس، والمقرر طرحه العام المقبل.

وعن قرارها بالاعتزال، قالت دياز في قمة النساء الأكثر تأثيرًا: “بالنسبة لي، كان الأمر مجرد شيء كان عليّ القيام به. شعرت وكأنني مضطرة إلى القيام بشيء لاستعادة حياتي. ولم أكن أهتم بأي شيء آخر حقًا”.

وأضافت دياز: "لا يمكن لرأي أحد، أو نجاح أحد، أو عرض أحد، أو أي شيء من أحد أن يغير رأيي بشأن قراري بالاعتناء بنفسي وبناء الحياة التي أردتها حقًا. الأمر يتعلق حقًا بما أنت شغوف به؟ بالنسبة لي، كان الأمر يتعلق ببناء أسرتي".

وتستأنف كاميرون الآن مسيرتها المهنية في التمثيل. ويدور فيلم "Back in Action" الذي ستبثه نتفليكس في 17 يناير 2025، حول جاسوسين سابقين في وكالة المخابرات المركزية (دياز وفوكس) يضطران إلى العودة إلى حياة التجسس بعد الكشف عن هويتهما السرية. والفيلم من إخراج سيث جوردون، ويشارك في بطولته كايل تشاندلر وأندرو سكوت وجلين كلوز.