الحزن يسيطر على الفنان أحمد زاهر في عزاء خالته بمسجد الشرطة

رصدت عدسة البوابة نيوز عزاء خالة الفنان أحمد زاهر بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، حيث سيطر الحزن على أحمد زاهر خلال تلقى عزاء خالته والذي شهد توافد عدد من الأهل والأصدقاء.

أعلن الفنان أحمد زاهر وفاة خالته سهير مصطفى عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك و كتب: “إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله خالتى العزيزة السيدة سهير مصطفى رياض، الرجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة”.

تجدر الاشارة إلى أن آخر اعمال الفنان احمد زاهر كان نعمة الافوكاتو الذى عرض رمضان الماضى في إطار درامي، تعمل المحامية الشابة الطموحة (نعمة) الفنانة مى عمر على مساندة زوجها الفاشل “صلاح” الفنان احمد زاهر كي ينجح في حياته، لكن حياتها تنقلب رأسًا على عقب بعد اكتشافها خيانته لها، وتحاول الانتقام منه والعمل من تأليف وﺇﺧﺮاﺝ محمد سامي بطولة مي عمر أحمد زاهر أروى جودة كمال أبو رية سلوى عثمان سامي مغاوري.