ads
الخميس 17 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

الحزن يسيطر على الفنان أحمد زاهر في عزاء خالته بمسجد الشرطة

خالة الفنان أحمد
خالة الفنان أحمد زاهر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

رصدت عدسة البوابة نيوز عزاء خالة الفنان أحمد زاهر بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، حيث سيطر الحزن على أحمد زاهر خلال تلقى عزاء خالته والذي شهد توافد عدد من الأهل والأصدقاء.

أعلن الفنان أحمد زاهر وفاة خالته سهير مصطفى عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك و كتب: “إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله خالتى العزيزة السيدة سهير مصطفى رياض، الرجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة”.

تجدر الاشارة إلى أن آخر اعمال الفنان احمد زاهر كان نعمة الافوكاتو الذى عرض رمضان الماضى في إطار درامي، تعمل المحامية الشابة الطموحة (نعمة) الفنانة مى عمر على مساندة زوجها الفاشل “صلاح” الفنان احمد زاهر كي ينجح في حياته، لكن حياتها تنقلب رأسًا على عقب بعد اكتشافها خيانته لها، وتحاول الانتقام منه والعمل من تأليف وﺇﺧﺮاﺝ محمد سامي بطولة  مي عمر  أحمد زاهر  أروى جودة كمال أبو رية  سلوى عثمان  سامي مغاوري.

أحمد زاهر عزاء خالة الفنان أحمد زاهر مسجد الشرطة