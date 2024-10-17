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الخميس 17 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وسائل إعلام إسرائيلية تكشف عن تفاصيل اغتيال السنوار

قائد حركة حماس في
قائد حركة حماس في غزة، يحيى السنوار
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كشفت قناة "أي 24" الإسرائيلية، تفاصيل اغتيال قائد حركة حماس يحيى السنوار في اشتباكات بقطاع غزة.

وقالت القناة، أن قوة من الجيش الإسرائيلي داهمت منطقة معينة في قطاع غزة ودخلت أحد المباني للاشتباه بوجود مسلحين هناك، وداهمت هذه القوة المنزل ورصدت ثلاثة مسلحين، وتم اغتيال هؤلاء الثلاثة وعندما اقتربوا منهم للتعرف على هويتهم، اكتشفوا أن أحد الجثامين تشبه بشكل شبه مؤكد يحيى السنوار.

وأضافت أن الجنود أرسلوا صور السنوار للتأكد من صحة المعلومات، مؤكدة أن العملية غير مخطط لها.

وأوضحت القناة أن الجيش الإسرائيلي لم يتوقع أن يختبئ السنوار في هذه المنطقة، وبعد تلقي عدة مؤشرات في الجهاز الأمني، تم العثور على العديد من أوراق العملات وبطاقات الهوية المزورة على جثامين المسلحين.

وأشارت القناة أن أطباء الأسنان المتطوعين في الشرطة الإسرائيلية تعرفوا على جثمان السنوار بفضل الصور التي تم التقاطها من الميدان.

 

حماس يحيي السنوار غزة