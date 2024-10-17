شاهد: مرافعة النيابة العامة في قضية قتل عاطل لطفلته الرضيعة بحدائق القبة

تنشر "البوابة نيوز"، مقطع فيديو لمرافعة النيابة العامة، في القضية رقم ٤٠٤٤ لسنة ٢٠٢٣ جنايات حدائق القبة، والمتهم فيها عاطل زوجته بتهمة قتل طفلتيهما البالغة من العمر عامين بمنطقة حدائق القبة.

وعاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم العباسية، أمس الاربعاء، المتهم الرئيسي بالسجن المؤبد ، وقضت بمعاقبة المتهمة الثانية بالحبس عامين مع الشغل، بتهمة قتل ابنتيهما.

وكانت النيابة العامة، اتهمت كل من "أحمد.ع"، وزوجته "شيماء.م"، بأنهما في 13 ديسمبر 2022 بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، أقدم المتهم الأول علي قتل نجلته الطفل وتدعي "شمس" عمر عامين، عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد، وذلك بأن أمسكها وضرب رأسها في الحائط، وقامت المتهمة الثانية بإخفاء الجثة، عن طريق القائها بإحدي المناطق الزراعية بنطاق مركز قليوب.