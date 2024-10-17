وزير الدفاع الإيطالي: على إسرائيل الالتزام بالقانون الدولي وحماية المدنيين

شدد وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو، على ضرورة التزام إسرائيل بالقانون الدولي وحماية السكان المدنيين، في غزة كما في لبنان، وكذلك قوات الأمم المتحدة.

وقال كروسيتو، أمام مجلس الشيوخ الإيطالي اليوم الخميس، إنه يجب تعزيز قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان /اليونيفيل/ بقواعد جديدة للاشتباك، وذلك في تقريره عن الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على بعثة اليونيفيل، والتي تضم قوة إيطالية قوامها ألف جندي.

وأضاف كروسيتو: "يجب تعزيز قوات اليونيفيل وجعل القوات اللبنانية أكثر مصداقية، هناك حاجة إلى قواعد جديدة للاشتباك"، جاء ذلك بحسب وكالة أنباء /أنسا/ الإيطالية.

وقال الوزير: "ينبغي لإسرائيل أن تساعدنا في تعزيز قوات اليونيفيل، التي يجب أن تكون قادرة على ممارسة الردع الحقيقي لاستخدام القوة".

وأكد كروسيتو أنه يتعين على إسرائيل أن تلتزم بقواعد القانون الدولي وأن تحمي السكان المدنيين، في غزة كما في لبنان، وقوات الأمم المتحدة.

وذكر كروسيتو، إن مغادرة قوات /اليونيفيل/ المناطق الحدودية حيث تقاتل حزب الله الآن، من شأنه أن يقوض مصداقية الأمم المتحدة، مضيفًا أن: "خطط الإجلاء تم تحديثها واختبارها وهي جاهزة للتنفيذ إذا لزم الأمر".