جولة موسعة للقنصل الياباني داخل منشآت هيئة الرعاية الصحية بالأقصر

في إطار دعم المنشآت الصحية، استقبلت محافظة الأقصر، القنصل الياباني أيتو يوشيهيرو، والمستشار والملحق الطبي بالسفارة اليابانية بالقاهرة شيميزو إتسو، في زيارة استمرت على مدار يومين متتاليين التقى خلالها المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، كما قام بجولة لبعض منشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية بالمحافظة.

القنصل الياباني يلتقي محافظ الأقصر

في بداية زيارته، توجه القنصل الياباني أيتو يوشيهيرو، والمستشار والملحق الطبي بالسفارة اليابانية لدى القاهرة، والوفد المرافق له بزيارة ديوان عام محافظة الأقصر، حيث تقابل مع المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الإقليم، الذي ناقش مع الوفد الياباني، آليات تفعيل سبل التعاون المتبادل ما بين البلدين، خاصة تبادل الخبرات فى المجال الطبى للأرتقاء بخدمات الرعاية الصحية وجودتها بالمحافظة.

جولة موسعة للقنصل الياباني على المنشآت الصحية بالأقصر

عقب زيارة المحافظ، بدأت جولة الوفد في اليوم الأول بالفرع الرئيسي للهيئة، حيث استقبلهم الدكتور أحمد البرعي رئيس إقليم الصعيد والمشرف العام على فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، والدكتور محمد السنافيري، مدير الإدارة المركزية للرعاية الثانوية والثلاثية برئاسة الهيئة، والدكتور محمد عبدالهادي، مدير إدارة الرعاية الثانوية والثلاثية بفرع الهيئة بالأقصر.

قدم رئيس إقليم الصعيد عرض توضيحي عن المنشآت التابعة للهيئة العامة الصحية بمحافظة الأقصر، والخدمات المقدمة بها وعدد المنتفعين المقدم لهم الخدمة، لافتًا إلى الدور المحوري الذي تقدمه المستشفيات التابعة للهيئة بالمحافظة في خدمات السياحة العلاجية للترويج ودعم مشروع الهيئة للسياحة العلاجية تحت مظلة العلامة التجارية «نرعاك في مصر»، مشيراً إلى جودة الخدمة الطبية داخل منشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية بشكل عام ومنشآت الهيئة بمحافظة الأقصر بشكل خاص، وهو ما حدا بالهيئة إلى هذه الثقة العالمية، في علاج جالياتها داخل منشآت هيئة الرعاية الصحية.

ثم خرج الوفد ميدانياً، حيث استكمل الزيارة بجولة تفقدية بمستشفى إيزيس التخصصي للنساء والتوليد، تفقد خلالها الأقسام المختلفة بالمستشفى بدءًا من الطوارئ والغرف الفندقية، مرورًا بالأشعة ومعمل التحاليل وصولًا إلى الحضانات والعناية المركزة، وخلال الجولة تم الاستماع إلى شرح تفصيلي عن الخدمات المقدمة بالمستشفى وطرق تلقي الخدمة والنظام الإلكتروني بالهيئة.

وواصل القنصل الياباني زيارته في اليوم التالي بجولة تفقدية بمستشفى الكرنك الدولي، حيث تم تفقد أقسام «الأشعة، المعمل، الغرفة الوطنية للطوارئ، العناية المركزة» فضلًا عن تفقد قسم الحضانات الجارى تجهيزه، والقسم الداخلي والغرف الفندقية، حيث أبدى الوفد الياباني شديد إعجابهم وانبهارهم بالإطلالة النيلية الخلابة للغرف الفندقية وغيرها من التجهيزات عالية الجودة بالمستشفى، ومدى الراحة النفسية التي يتمتع بها المريض خلال رحلة علاجه.

اختتمت زيارة الوفد الياباني لهيئة الرعاية بمحافظة الأقصر، بتفقد المنشآت الجديدة الجاري العمل على افتتاحها بالمجمع الطبي الدولي والتي ستزيد بدورها الطاقة الاستيعابية بما ينعكس بالإيجاب على إتاحة مزيد من الخدمات والحزم الطبية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

انطباع القنصل الياباني والوفد المرافق له حول خدمات هيئة الرعاية بالأقصر



في ختام جولاتهم بمنشآت هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، حرص أيتو يوشيهيرو، القنصل الياباني، وشيميزو إتسو، المستشار والملحق الطبي بالسفارة اليابانية بالقاهرة، على تدوين إشادتهم بدفتر زيارات الهيئة في كلمة قصيرة مفادها "لقد تفاجئنا كثيراً لما رأيناه من المستوى المتقدم للرعاية الصحية وبجودة الخدمات المقدمة داخل المستشفيات التابعة للهيئة بالأقصر، وسعيدون جداً بتلك الفرصة التي أتيحت لنا لنرى مثل هذا المستوى من الخدمات الطبية ".

وأكد الجانب الياباني إعجابه الشديد لما شهدوه من المستوى المتقدم للرعاية الصحية وجودة الخدمات المقدمة داخل المستشفيات التابعة للهيئة بالأقصر، مقدمين الشكر والتقدير للقائمين على أعمال هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، لجهودهم لرفع كفاءة الخدمات الصحية لهذا المستوى واتباع سياسات ومعايير الجودة العالمية، فضلا على الإلتزام بمعايير مكافحة العدوى والسلامة والصحة المهنية، وما رأوه الإهتمام الشديد بالمرضى وخاصة كبار السن من تخصيص أماكن ذات تجهيزات خاصة لهم داخل المنشات الصحية.

وأشار الوفد، إلى أهمية الاستفادة من إمكانيات مستشفيات هيئة الرعاية الصحية في تقديم الرعاية الطبية المتميزة للوافدين إلى الدولة المصرية، بما يسهم في تعدد الموارد الذاتية للهيئة من خلال منشآتها وبما يعود بالنفع على المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وتعزيز بيئة العمل الداخلية.

القنصل الياباني والملحق الطبي بالسفارة اليابانية بالقاهرة يشيدان بمستوى مستشفى الأورام بالأقصر

واختتم أيتو يوشيهيرو، القنصل الياباني، وشيميزو إتسو، المستشار والملحق الطبي بالسفارة اليابانية لدى القاهرة، زيارتهم بمحافظة الأقصر، بالقيام بزيارة مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام فى منطقة طيبة، حيث استقبله قيادات المستشفى، وقاموا بمرافقتهم خلال جولة ميدانية للتعرف على الخدمات الطبية التي يقدمها مستشفى شفاء الأورمان منذ الافتتاح من خلال عرض توضيحي، حيث قدم الدكتور هانى حسين المدير التنفيذي لمستشفيات شفاء الأورمان عرض توضيحي عن المنشآت التى يضمها المستشفى والأقسام المختلفة، والخدمات المقدمة به وعدد المنتفعين المقدم لهم الخدمة، لافتًا إلى الدور المحوري الذي يقدمه المستشفيات لمؤسسة شفاء الأورمان في الخدمات الطبية المتميزة للمرضى ، موضحا أن عدد الزيارات والمترددين على المستشفيات منذ افتتاحه قارب 900 الف شخص، بجانب تقديم أكثر من 3.350 مليون خدمة فى المعامل المركزية للمستشفى منذ افتتاحها وحتى الآن.

واستكمل القنصل الياباني جولته التفقدية بأقسام المستشفى بدءًا من الطوارئ والغرف الفندقية، مرورًا بالأشعة ومعامل التحاليل وصولًا إلى الصيدلية الإكلينيكية والعناية المركزة، وأقسام الاشعاعى والكيميائى وبنك الدم، وخلال الجولة تم الاستماع إلى شرح تفصيلي عن الخدمات المقدمة بالمستشفى وطرق تلقي الخدمة والنظام الإلكتروني بالمستشفيات.

في ختام زيارتهم لمستشفى علاح الأورام بالأقصر، أشاد القنصل الياباني والملحق الطبي بالسفارة اليابانية بالمستوى المتقدم في الخدمات الطبية، معربين عن إنبهارهم وسعادتهم لما رأوه من تجهيزات وخدمات طبية بأعلى مستويات الجودة العالمية داخل المستشفى، كما دوًن كلمات في دفتر زيارات المستشفى قال فيها "سعداء كثيراً لما رأيناه من المستوى المتقدم للرعاية الصحية بمستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان وبجودة الخدمات المقدمة داخل المستشفيات التى تقدم خدمات طبية تضاهي المستشفيات العالمية وسعيدون جداً بتلك الفرصة التي أتيحت لنا لنرى مثل هذا المستوى من الخدمات الطبية المميزة في علاج الأمراض السرطانية".

من جانبه، ثمّن محمود فؤاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، إشادة القنصل الياباني، والمستشار والملحق الطبي بالسفارة اليابانية لدى القاهرة، مؤكدا أن هذه الإشادة تعكس جودة الخدمة الطبية داخل منشآت شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان، في علاج المرضي والوصول إلى نسب عالية من الشفاء للمرضى

واشار إلى أهمية الاستفادة من إمكانيات مستشفيات شفاء الأورمان في تقديم الرعاية الطبية المتميزة لمرضى السرطان بمحافظات الصعيد والتنوع في أساليب جديدة للعلاج المقدم للمرضى مؤكدًا: "لدينا منشآت تضاهي في جودتها كبرى المنشآت الصحية العالمية، والتى تلقى إشادة عالمية من مختلف الجنسيات التي تزور المستشفى".

القنصل الياباني في مستشفى شفاء الأورمان (1)

القنصل الياباني في مستشفى شفاء الأورمان (2)

القنصل الياباني في مستشفى شفاء الأورمان (3)

القنصل الياباني في مستشفى شفاء الأورمان (4)

القنصل الياباني في مستشفى شفاء الأورمان (5)

القنصل الياباني في مستشفى شفاء الأورمان (6)

القنصل الياباني في مستشفى شفاء الأورمان (7)

القنصل الياباني في مستشفى شفاء الأورمان (8)

الهيئة العامة للرعاية الصحية تستقبل القنصل الياباني (1)

الهيئة العامة للرعاية الصحية تستقبل القنصل الياباني (2)

الهيئة العامة للرعاية الصحية تستقبل القنصل الياباني (3)

الهيئة العامة للرعاية الصحية تستقبل القنصل الياباني (4)

الهيئة العامة للرعاية الصحية تستقبل القنصل الياباني (5)

الهيئة العامة للرعاية الصحية تستقبل القنصل الياباني (6)

الهيئة العامة للرعاية الصحية تستقبل القنصل الياباني (7)

الهيئة العامة للرعاية الصحية تستقبل القنصل الياباني (8)

محافظ الأقصر يستقبل القنصل الياباني (1)

محافظ الأقصر يستقبل القنصل الياباني (2)

محافظ الأقصر يستقبل القنصل الياباني (3)

محافظ الأقصر يستقبل القنصل الياباني (4)

محافظ الأقصر يستقبل القنصل الياباني (5)