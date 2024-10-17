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الخميس 17 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط متهمين بالتعدي على شخص في الزمالك

المتهمين
المتهمين
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تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف ملابسات ما نشره أحد الأشخاص بحسابه الشخصى على مواقع التواصل الإجتماعى بقيام مجموعة من الأشخاص يستقلون دراجات بخارية بالتعدى عليه بالضرب بمنطقة الزمالك بالقاهرة وتقدمه ببلاغ عقب ذلك .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة ( 8 أشخاص - مقيمين بنطاق محافظة القاهرة ) وأقروا بقيامهم بالإحتكاك به حال سيره صحبة إحدى السيدات بشارع سراى الجزيرة بمنطقة الزمالك وقيام أحدهم بصفعه على وجهه على سبيل المزاح وفروا هاربين مستخدمين دراجات بخارية . 
تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وجارى العرض على النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات.

النيابة العامة القاهرة دراجات بخارية الزمالك