تعرف على تفسير حلمك من حرفك

مواصلةً للحديث عن تفسير الأحلام حسب حروفها، نتابع تكملة باقي الحروف، وحرفنا اليوم هو الذال، وعن كلماته الشائعة في ذلك. نواصل كلمات التي تبدأ بحرف الذال، ونجدها في الأحلام وشائعة بالنسبة للكثير مثل: "ذرة، ذباب، الذبح، الذقن، الذهب، الذئب".

فتعالَ نتعرف على تفسير هذه الأحلام التي نرى فيها كل هذه المشاهد الشائعة لدينا ولا نعرف تفسيرها.

أولاً: الذباب

من يرى الذباب يُفسَّر له أنه رجل طعان وضعيف، وقد يكون مسكينًا ودنيئًا، وإذا دخل جوفه فإنه يخالط قومًا سفهاء، وقد يصيب منهم مالًا حرامًا. ومن رأى ذبابًا يطير على رأسه فُسِّر ذلك بأنه عدو ضعيف القدرة والكيد، وقد يُفسر أن عدوه سوف يستعلي عليه من قبل رئيس يهدد أمره، وعليه ألا يجزع منه.

ثانيًا: ذرة

تُفسر بكونها مالًا كثيرًا، وقليل المنفعة، وخامل الذكر.

ثالثًا: الذبح

تُفسر الذبح إذا كان مذبوحًا عليه أن يتعوذ بالله. ومن رأى قومًا مذبوحين فذلك دليل على خير وعلى تمام أمور. ومن رأى أنه يذبح شخصًا آخر أو أن شخصًا آخر يذبح، فذلك يدل على تمام أموره، وإذا رأى أنه يذبح إنسانًا فدل ذلك على أنه يظلم شخصًا ما.

رابعًا: الذهب

إذا أصاب الرائي سبيكة من الذهب، دل على أنه أصاب همًّا. وإذا رأى أنه يذيب الذهب، فذلك يُفسر بأنه خُصم ووقع في أمر مكروه. وإذا أُعطي قطعة من الذهب فإنه سينال سلطانًا، وإن رأى أن عينه من ذهب فقد قدّر الله أن يُصاب بالعمى، وإذا رأى أنه مرتدي قلادة من ذهب فإنه سيتولى منصبًا ويتقلد أمانة، وقد يُفسر برؤية الذهب بأنها أفراح وأرزاق.

خامسًا: رؤية الذئب

تُفسر رؤيته بأنه عدو ظالم ولص صعب وكذاب، ومن راه فُسِّر بأنه سيتهم بريئًا. وإذا رأى أنه تحول إلى ذئب دل ذلك على أنه سيقابل غلامًا لصًا يصبح منصفًا كريمًا معه، ومن رأى أنه صار ذئبًا فذلك يُفسر بأنه سينال الفرح والسرور.

سادسًا: الذقن

تُفسر للرائي إذا كانت في الحنك الأسفل على أنه سيد العشرة وصاحب نسل كثير. وإذا رأى أنها طالت فإنه يصير صاخبًا ويتكلم بما لا يعنيه، ويضعف بعد قوته، ويسترخي. كما تدل رؤيتها على ما يتجمل به الإنسان من مال ظاهر أو ولد سيساعده، أو خادم يخدمه، أو منصب جليل يستقل به، كما دلت رؤيتها للرائي على إسباغ الوضوء.