نتنياهو وجه مُساعديه لمُخاطبة أهالي الرهائن وإبلاغهم بأن السنوار "قُتل"

قالت القناة الـ 12 الإسرائيلية، اليوم الخميس، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجه مساعديه لمخاطبة أهالي الرهائن الإسرائيليين، وإبلاغهم بأن يحيى السنوار قائد حركة "حماس" تم اغتياله.

وكان أهالي الرهائن قد طالبوا في وقت سابق اليوم، ووسط الأنباء المتزايدة عن اغتيال قائد الحركة، رئيس الوزراء نتنياهو بأن يستغل مقتل السنوار في التوصل إلى صفقة يتحرر بموجبها ذووهم، مشيرين إلى أنه كان العقبة الكبيرة دون تحقق هذا الأمر.

وأبلغ مسؤول إسرائيلي وسائل إعلام عبرية (حسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل) بأن السنوار قُتل في اشتباك مع قوات إسرائيلية في مبنى بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.